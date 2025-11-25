22:59  25 листопада
РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі
17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада 2025, 20:40

На Київщині затримали 39-річного чоловіка з арсеналом зброї та боєприпасів

25 листопада 2025, 20:40
Фото: Національна поліція України
Поліція вилучила у мешканця Фастівщини арсенал зброї та боєприпасів, що налічував майже 10 тисяч набоїв

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Гатному на Фастівщині правоохоронці виявили вдома у 39-річного чоловіка великий арсенал зброї та боєприпасів. За даними поліції, чоловік незаконно зберігав кілька видів вогнепальної зброї, гранати та тисячі набоїв, що може призвести до кримінальної відповідальності. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під час обшуку у домоволодінні фігуранта поліцейські вилучили два автомати, гвинтівку, дві протипіхотні гранати, протитанковий ракетний комплекс, РПГ та 9 595 набоїв різного калібру. На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби ГУНП у Київській області та співробітники поліції Фастівщини, які забезпечували безпечне вилучення зброї.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів.

Наразі слідство продовжується. Правоохоронці перевіряють всі обставини справи та встановлюють можливих співучасників або інші факти незаконного зберігання зброї в регіоні.

Раніше повідомлялося, на подвір’ї львівської школи сталася стрілянина, яка ледь не переросла в трагедію.

Нагадаємо, подія сталась вранці 24 листопада у Сихівському районі Львова. На подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 відбулась стрілянина. Батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.

Київська область зброя Боєприпаси арсенал затримання
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
