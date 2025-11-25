Фото: Національна поліція України

Поліція вилучила у мешканця Фастівщини арсенал зброї та боєприпасів, що налічував майже 10 тисяч набоїв

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Гатному на Фастівщині правоохоронці виявили вдома у 39-річного чоловіка великий арсенал зброї та боєприпасів. За даними поліції, чоловік незаконно зберігав кілька видів вогнепальної зброї, гранати та тисячі набоїв, що може призвести до кримінальної відповідальності. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під час обшуку у домоволодінні фігуранта поліцейські вилучили два автомати, гвинтівку, дві протипіхотні гранати, протитанковий ракетний комплекс, РПГ та 9 595 набоїв різного калібру. На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби ГУНП у Київській області та співробітники поліції Фастівщини, які забезпечували безпечне вилучення зброї.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів.

Наразі слідство продовжується. Правоохоронці перевіряють всі обставини справи та встановлюють можливих співучасників або інші факти незаконного зберігання зброї в регіоні.

