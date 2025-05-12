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12 мая 2025, 20:55

В Киеве у кафе подрались подростки: правоохранители ведут расследование

12 мая 2025, 20:55
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Фото: Нацполиция
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В Дарницком районе столицы произошла потасовка несовершеннолетних. Все началось с конфликта между двумя компаниями

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Драка произошла в Дарницком районе столицы 11 мая, около 21:00. Около одного из кафе поссорились две компании подростков. Во время конфликта произошла толкотня, а ребятам, стоявшим на террасе заведения, нанесли удары.

Правоохранители установили всех участников потасовки. Теперь с их родителями общаются полицейские.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львове произошла потасовка между подростками. Правоохранители увидели видео в соцсетях, где девочки бьют мальчика. Выяснилось, что одна девочка напала на подростка, а ее подруга снимала это на камеру. Правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности 15-летней девочки.

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