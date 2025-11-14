На Київщині підлітки влаштували бійку в електричці: поліція з'ясовує обставини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Київщини встановлюють обставини інциденту за участю підлітків у Бучанському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час моніторингу соціальних мереж в одному з Telegram-каналів було виявлено відео, на якому зафіксована бійка між неповнолітніми в електропотязі

Інформацію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до інциденту.

Після завершення перевірки буде надано правову кваліфікацію події відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, на Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком. Подію кваліфікували як хуліганство. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Раніше в Києві біля одного з кафе сталась бійка за участі підлітків. Під час сварки сталась штовханина, а хлопцям, які стояли на терасі закладу, завдали ударів.