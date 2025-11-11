Фото: Нацполіція

Аварія сталась у Бучанському районі. На жаль, внаслідок ДТП загинув 21-річний чоловік

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

ДТП сталась на 57 кілометрі автодороги Київ-Чоп. Попередньо, 21-річний водій KIA не впорався з керуванням. Він здійснив наїзд на відбійник, після чого автомобіль зіткнувся із зупинкою громадського транспорту та вилетів у кювет.

Від отриманих травм водій загинув на місці.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомлють в поліції.

