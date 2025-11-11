18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 19:25

Смертельна ДТП на Київщині: іномарка вилетіла в кювет

11 листопада 2025, 19:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась у Бучанському районі. На жаль, внаслідок ДТП загинув 21-річний чоловік

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

ДТП сталась на 57 кілометрі автодороги Київ-Чоп. Попередньо, 21-річний водій KIA не впорався з керуванням. Він здійснив наїзд на відбійник, після чого автомобіль зіткнувся із зупинкою громадського транспорту та вилетів у кювет.

Від отриманих травм водій загинув на місці.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомлють в поліції.

Нагадаємо, на Сумщині під час об'їзду автобуса зіткнулися Renault та Honda. Троє людей отримали травми, а слідчо-оперативна група наразі встановлює всі обставини події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса
11 листопада 2025, 13:49
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
11 листопада 2025, 11:27
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 07:49
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки
11 листопада 2025, 19:20
Міндіч будував корупційні схеми завдяки звʼязкам із Зеленським – суд
11 листопада 2025, 18:59
Милованов йде з наглядової ради "Енергоатому" через бездіяльність після справи НАБУ
11 листопада 2025, 18:54
На Харківщині судили фельдшера колонії за постачання наркотиків
11 листопада 2025, 18:45
Помер відомий український політик
11 листопада 2025, 18:44
В Україні зняли серіал про ДБР
11 листопада 2025, 18:32
Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників
11 листопада 2025, 18:15
Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
11 листопада 2025, 18:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »