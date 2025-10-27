Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и департамент по гражданской защите Львовской ОГА.

На трассе водитель автомобиля BMW Х5 не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Спасатели деблокировали травмированных из авто и передали медикам.

Пострадавших госпитализировали: трое находятся в тяжелом состоянии, один – средней степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, утром 26 октября на Хмельнитчине микроавтобус съехал в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте.