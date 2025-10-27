Фото: Нацполіція

Аварія сталась на автодорозі Баришівка-Березань. Внаслідок аварії загинув один з водіїв

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, в стані алкогольного сп'яніння 65-річний водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автомобілем Chery. Внаслідок ДТП 71-річного водія Chery госпіталізували з травмами.

На жаль, потерпілий помер під час транспортування до лікарні. Водія Opel затримали. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та спровокував ДТП. Внаслідок аварії чоловік отримав травми, його госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.