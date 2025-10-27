Смертельна ДТП на Київщині: п'яний водій виїхав на "зустрічку" та влетів у інше авто
Аварія сталась на автодорозі Баришівка-Березань. Внаслідок аварії загинув один з водіїв
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, в стані алкогольного сп'яніння 65-річний водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автомобілем Chery. Внаслідок ДТП 71-річного водія Chery госпіталізували з травмами.
На жаль, потерпілий помер під час транспортування до лікарні. Водія Opel затримали. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше на Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та спровокував ДТП. Внаслідок аварії чоловік отримав травми, його госпіталізували. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
В поліції розповіли подробиці ДТП на Львівщині: загинув 15-річний пасажирВсі новини »
27 жовтня 2025, 10:28На Львівщині перекинувся BMW: постраждали чотири людини
27 жовтня 2025, 08:56
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
На кордоні з Словаччиною митники вилучили колекцію вінілових платівок вартістю понад 700 тис. грн
27 жовтня 2025, 14:02Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: водій загинув, пасажирка в лікарні
27 жовтня 2025, 13:47У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку
27 жовтня 2025, 13:40На Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку
27 жовтня 2025, 13:38У Полтаві опалювальний сезон розпочнеться 3 листопада
27 жовтня 2025, 13:26На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
27 жовтня 2025, 13:15Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
27 жовтня 2025, 12:53На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн
27 жовтня 2025, 12:46У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
27 жовтня 2025, 12:45На Черкащині авто збило 70-річного велосипедиста – чоловік загинув на місці
27 жовтня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »