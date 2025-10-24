14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 20:25

В Киевской области мотоциклист "устроил гонки" и устроил ДТП

24 октября 2025, 20:25
Фото: Нацполиция
Авария произошла 23 октября, около 17:17, в селе Ничипоровка. Правоохранители начали досудебное расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Regionews.

52-летний водитель мотоцикла Honda пытался совершить маневр обгона. Однако он не справился с управлением и столкнулся с Nissan Note, за рулем которого находилась 56-летняя женщина. Она в тот момент как раз поворачивала налево.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ).

"Полиция Киевщины призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными при выполнении маневров", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легковушки.

