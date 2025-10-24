Фото: Нацполиция

Авария произошла 23 октября, около 17:17, в селе Ничипоровка. Правоохранители начали досудебное расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает Regionews.

52-летний водитель мотоцикла Honda пытался совершить маневр обгона. Однако он не справился с управлением и столкнулся с Nissan Note, за рулем которого находилась 56-летняя женщина. Она в тот момент как раз поворачивала налево.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ).

"Полиция Киевщины призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательными при выполнении маневров", - сообщили в полиции.

