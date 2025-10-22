В Киевской области двое пенсионеров столкнулись на дороге, полиция расследует аварию
ДТП произошло на одной из улиц в селе Низшая Дубечня на Вышгородщине. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
75-летний водитель Ford Fusion двигался в сторону села Новоселки. Когда он совершал маневр поворота налево, он столкнулся с Nissan Rogue, за рулем которого был 71-летний мужчина.
В результате ДТП водителя Ford Fusion госпитализировали с травмами. Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легковушки.
