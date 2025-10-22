На Київщині двоє пенсіонерів зіткнулись на дорозі, поліція розслідує аварію
ДТП сталась на одній із вулиць в селі Нижча Дубечня на Вишгородщині. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
75-річний водій Ford Fusion рухався в бік села Новосілки. Коли він здійснював маневр повороту ліворуч він зіткнувся з Nissan Rogue, за кермом якого був 71-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП водія Ford Fusion госпіталізували з травмами. Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.
