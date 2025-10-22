Обстріли на Київщині: серед загиблих – шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка

Фото: ДСНС Київщини

Ворог здійснив масовану атаку на мирні міста, використовуючи ракети та дрони. У ніч і ранок 22 жовтня під обстріл потрапили кілька районів Київської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в селі Погреби Броварського району загинули молода жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка. Їхні тіла були знайдені на місці пожежі приватного будинку

Голова Київської ОВА Микола Калашник висловив співчуття родинам загиблих.

Він також додава, що у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

"Співчуття родині та близьким загиблого. У горі ми разом з вами. Ворог має понести покарання за невинно вбитих мирних людей", – зазначив Кашаник.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають завали.

У Броварах уламки спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом, обидва займання оперативно ліквідовано.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

