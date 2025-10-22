07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
22 жовтня 2025, 09:12

Обстріли на Київщині: серед загиблих – шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка

22 жовтня 2025, 09:12
Фото: ДСНС Київщини
Ворог здійснив масовану атаку на мирні міста, використовуючи ракети та дрони. У ніч і ранок 22 жовтня під обстріл потрапили кілька районів Київської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в селі Погреби Броварського району загинули молода жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка. Їхні тіла були знайдені на місці пожежі приватного будинку

Голова Київської ОВА Микола Калашник висловив співчуття родинам загиблих.

Він також додава, що у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

"Співчуття родині та близьким загиблого. У горі ми разом з вами. Ворог має понести покарання за невинно вбитих мирних людей", – зазначив Кашаник.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають завали.

У Броварах уламки спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом, обидва займання оперативно ліквідовано.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро постраждали, серед них – дворічна дитина.

