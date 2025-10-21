Фото: Нацполіція

Аварія сталась у Бучанському районі. За кермом автівки був 15-річний хлопець

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

15-річний хлопець був за кермом Opel Vectra. Він їхав вулицею Шевченка в селі Мигалки, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини у кювет. Згодом машина зіткнулась з деревом.

Внаслідок ДТП 14-річний пасажир загинув на місці. Ще шестеро неповнолітніх пасажирів та водій отримали травми та були госпіталізовані. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині водій автомобіля Ford Focus збив велосипедиста на смерть і втік з місця аварії. Тепер водію авто загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.