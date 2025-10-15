Фото: Национальная полиция Украины

Полиция завершила расследование дела в отношении мужчины, виновного в смерти своей собаки на Белоцерковщине

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полицейские Киевщины завершили досудебное расследование и направила в суд материалы относительно 59-летнего жителя села Пилипча на Белоцерковщине, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Мужчина повесил свою собаку на ограждении собственного домовладения, в результате чего животное получило тяжкие телесные повреждения и погибло. За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел в сентябре, когда в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с собакой. 22 сентября в 21:24 полиция выехала на место происшествия и зафиксировала факт гибели животного. Хозяин домовладения был опрошен на месте, а следы преступления зафиксировали специалисты-криминалисты.

Полиция назначила экспертизу по установлению обстоятельств и причин гибели собаки. Досудебное расследование проводилось при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры в рамках части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении, а материалы дела направлены в суд для принятия решения. Правоохранители отмечают недопустимость жестокого обращения с животными и призывают граждан сообщать о подобных случаях.

