18:30  15 октября
В Украине появятся собственные спутники для Космических сил
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 19:56

В Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку: дело направлено в суд

15 октября 2025, 19:56
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция завершила расследование дела в отношении мужчины, виновного в смерти своей собаки на Белоцерковщине

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полицейские Киевщины завершили досудебное расследование и направила в суд материалы относительно 59-летнего жителя села Пилипча на Белоцерковщине, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Мужчина повесил свою собаку на ограждении собственного домовладения, в результате чего животное получило тяжкие телесные повреждения и погибло. За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел в сентябре, когда в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с собакой. 22 сентября в 21:24 полиция выехала на место происшествия и зафиксировала факт гибели животного. Хозяин домовладения был опрошен на месте, а следы преступления зафиксировали специалисты-криминалисты.

Полиция назначила экспертизу по установлению обстоятельств и причин гибели собаки. Досудебное расследование проводилось при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры в рамках части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении, а материалы дела направлены в суд для принятия решения. Правоохранители отмечают недопустимость жестокого обращения с животными и призывают граждан сообщать о подобных случаях.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина привязал собаку к автомобилю и тащил по улице. Правоохранители открыли уголовное производство, а животное забрали в ветеринарную клинику для оказания медицинской помощи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд подозрение собака животные Киевская область жестокое обращение с животными
Мужчину из Ивано-Франковска осудили на 6 лет за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение
15 октября 2025, 19:15
Суд закрыл дело против эксминистра инфраструктуры Пивоварского, подозреваемого в убытках на 49 млн долларов
15 октября 2025, 16:50
Завербовали через интернет-игру: в Одессе судили мужчину, работавшего на россиян
15 октября 2025, 13:35
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Враг обстрелял Шосткинщину на Сумщине: ранены 35-летний мужчина и 47-летняя женщина
15 октября 2025, 20:11
На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу
15 октября 2025, 19:49
На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
15 октября 2025, 19:44
Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн
15 октября 2025, 19:30
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
Мужчину из Ивано-Франковска осудили на 6 лет за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение
15 октября 2025, 19:15
Дания выделила более 170 миллионов долларов украинским военным
15 октября 2025, 19:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »