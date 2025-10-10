12:45  10 октября
10 октября 2025, 19:17

В Ивано-Франковской области мужчина привязал на цепь собаку к автомобилю и тащил по улице

10 октября 2025, 19:17
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители начали расследование после того, как мужчина жестоко обращался с собакой

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Большевцевской громаде Ивано-Франковской области правоохранители открыли уголовное производство из-за жестокого обращения с собакой. Животное привязали к автомобилю и тащили по дороге, сообщила жительница громады. Пострадавшую собаку оперативно изъяли и передали в ветеринарную клинику в Ивано-Франковске, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Мужчина тащил собаку за автомобилем

Инцидент произошел 10 октября около 9:30. Полицейские быстро разыскали мужчину, который жестоко обращался с животным. Сначала он отрицал содеянное, но сознался и сообщил, что оставил собаку на обочине дороги за пределами села Набережное. Нарушителем оказался 59-летний местный житель.

По факту происшествия начато уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 3 лет, а также конфискацию животного.

Полиция Ивано-Франковской области призывает граждан сообщать о случаях насилия над животными. Правоохранители напоминают, что жестокое обращение с животными – это не только безнравственный поступок, но и уголовное правонарушение с серьезными правовыми последствиями.

Ранее сообщалось, в Киеве мужчина демонстрировал в Telegram, как пытает котенка, и давал подписчикам выбирать метод издевательств. Следователи открыли уголовное производство и выясняют все детали инцидента.

собака животные Ивано-Франковская область жестокое обращение с животными ветеринарная служба
