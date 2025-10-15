Фото: Національна поліція України

Поліція завершила розслідування справи щодо чоловіка, який спричинив смерть свого собаки на Білоцерківщині

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліцейські Київщини завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали щодо 59-річного жителя села Пилипча на Білоцерківщині, якого підозрюють у жорстокому поводженні з твариною. Чоловік повісив свого собаку на огорожі власного домоволодіння, внаслідок чого тварина отримала тяжкі тілесні ушкодження і загинула. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Інцидент стався у вересні, коли до поліції надійшло повідомлення про жорстоке поводження із собакою. 22 вересня о 21:24 правоохоронці виїхали на місце події та зафіксували факт загибелі тварини. Господар домоволодіння був опитаний на місці, а сліди злочину зафіксували спеціалісти-криміналісти.

Поліція призначила експертизу для встановлення обставин і причин загибелі собаки. Досудове розслідування проводилось за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури у рамках частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру, а матеріали справи скеровано до суду для прийняття рішення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості жорстокого поводження з тваринами та закликають громадян повідомляти про подібні випадки.

