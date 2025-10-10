12:45  10 октября
10 октября 2025, 14:27

Полмиллиона гривен со счетов умерших: полицейские Киевщины сообщили о подозрении работнице банка

10 октября 2025, 14:27
Фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили 35-летнюю работницу банка, которая, используя данные умерших клиентов, меняла информацию в финансовых системах и переводила их средства на собственные счета

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что общая сумма ущерба, по данным следствия, составляет около 500 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов злоумышленница входила в учетные записи умерших клиентов, меняла привязанные номера телефонов на собственные и переводила деньги на свои счета и карточки.

Сейчас установлены шесть пострадавших.

По месту жительства фигурантки произведен обыск, изъяты вещественные доказательства.

Женщине сообщено о подозрениях. Ей грозит до 5 лет заключения. Следственные действия продолжаются, устанавливают причастность к другим фактам и полный список потерпевших.

Напомним, в Ровенской работница банка обманула трех клиенток. Женщина, пользуясь служебным положением, устанавливала онлайн-банкинг на своем телефоне, вводила данные клиенток и без их сведения оформляла кредиты.

