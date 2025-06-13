Кредиты без согласия: на Ровенщине работница банка обманула трех клиенток
Правоохранители Ровенской области разоблачили 31-летнюю сотрудницу финансового учреждения, подозреваемую в мошенничестве в отношении трех жительниц региона. Нанесенный ею ущерб оценивается более чем в 438 тысяч гривен
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что, пользуясь служебным положением, женщина устанавливала онлайн-банкинг на своем телефоне, вводила данные клиенток и без их ведома оформляла кредиты.
В частности:
- на одну из пострадавших аферистка оформила три кредита с увеличенными лимитами;
- от имени другой подала заявку на открытие кредитного счета и завладела деньгами;
- третью клиентку мошенница уговорила взять кредит "для помощи", ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства.
Деньги поступали на ее собственную банковскую карту или на счета родственников.
Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины Решается вопрос об избрании ее меры пресечения.
Напомним, в Черновицкой области полиция сообщила о подозрении 30-летнему экс-сотруднику государственного банка, который незаконно вмешивался в автоматизированную систему и присваивал деньги клиентов.