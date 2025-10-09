Фонд госимущества сдал в аренду в Киеве 2 м² помещения за 37 тыс. грн в месяц

иллюстративное фото: из открытых источников

Фонд госимущества с начала 2025 года провел 883 аукциона по аренде государственного имущества более чем на 732 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лидером по стоимости в ІІІ квартале стал лот – недвижимое имущество общей площадью 3880,5 м² в Киевской области. Его арендная плата составила 581 тыс. грн. в месяц.

В то же время лидером по уровню конкуренции в ІІІ квартале стало нежилое помещение площадью всего два квадратных метра в столице.

"Нежилое помещение – часть 1-го этажа административного здания общей площадью 2,0 м² в городе Киев, за который соревновались 12 участников", – говорится в сообщении.

Напомним, народные депутаты на заседании 8 октября приняли законопроект, предусматривающий возможность безвозмездного получения в собственность земельных участков гражданами, чье имущество было уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.