15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 21:19

Фонд госимущества сдал в аренду в Киеве 2 м² помещения за 37 тыс. грн в месяц

09 октября 2025, 21:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фонд госимущества с начала 2025 года провел 883 аукциона по аренде государственного имущества более чем на 732 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лидером по стоимости в ІІІ квартале стал лот – недвижимое имущество общей площадью 3880,5 м² в Киевской области. Его арендная плата составила 581 тыс. грн. в месяц.

В то же время лидером по уровню конкуренции в ІІІ квартале стало нежилое помещение площадью всего два квадратных метра в столице.

"Нежилое помещение – часть 1-го этажа административного здания общей площадью 2,0 м² в городе Киев, за который соревновались 12 участников", – говорится в сообщении.

Напомним, народные депутаты на заседании 8 октября приняли законопроект, предусматривающий возможность безвозмездного получения в собственность земельных участков гражданами, чье имущество было уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Фонд госимущества экономика Киев Недвижимость
"Золотые ворота": в Конча-Заспе продают дом Гладковского за $4 миллиона
09 октября 2025, 20:30
В Киеве обрушилась многоэтажка, поврежденная обстрелом несколько месяцев назад
09 октября 2025, 17:59
В Киеве будут судить мужчину, убившего собаку
09 октября 2025, 13:57
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Кировоградской области ФЛП подозревают в завладении 1,7 млн грн во время поставки некачественного угля
09 октября 2025, 21:25
В Киеве получил приговор мужчина, изнасиловавший 6-летнюю дочь знакомой - как его наказали
09 октября 2025, 20:55
Экс-полицейского в Кировоградской области подозревают в наезде на мать с младенцем
09 октября 2025, 20:49
"Золотые ворота": в Конча-Заспе продают дом Гладковского за $4 миллиона
09 октября 2025, 20:30
В Киевской области Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
09 октября 2025, 19:56
В Закарпатье осудили диверсанта, который поджигал железные дороги по заказу россиян
09 октября 2025, 19:55
Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли три человека, водителю сообщено о подозрении
09 октября 2025, 19:32
"Мертвые души" с бронированием от мобилизации: в Харькове разоблачили новую схему
09 октября 2025, 19:17
Украинку задержали на границе с почти $1 млн под капотом автомобиля
09 октября 2025, 19:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »