12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 14:27

Півмільйона гривень з рахунків померлих: поліцейські Київщини повідомили про підозру працівниці банку

10 жовтня 2025, 14:27
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили 35-річну працівницю банку, яка, використовуючи дані померлих клієнтів, змінювала інформацію у фінансових системах та переводила їхні кошти на власні рахунки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що загальна сума збитків, за даними слідства, становить близько 500 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що протягом 2020–2021 років зловмисниця входила до облікових записів померлих клієнтів, змінювала прив'язані номери телефонів на власні та переводила гроші на свої рахунки та картки.

Наразі встановлено шістьох потерпілих.

За місцем проживання фігурантки проведено обшук, вилучено речові докази.

Жінці повідомлено про підозр. Їй загрожує до 5 років ув’язнення. Слідчі дії тривають, встановлюють причетність до інших фактів та повний список потерпілих.

Нагадаємо, на Рівненщині працівниця банку ошукала трьох клієнток. Жінка, користуючись службовим становищем, встановлювала онлайн-банкінг на своєму телефоні, вводила дані клієнток і без їхнього відома оформлювала кредити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Київ банк працівник банківські дані банківська картка
Фонд держмайна здав у оренду в Києві 2 м² приміщення за 37 тис. грн на місяць
09 жовтня 2025, 21:19
У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми
09 жовтня 2025, 09:28
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Суддя Марина Барсук: під тиском суспільства і нестачею кадрів – як судді щодня складають іспит на довіру
10 жовтня 2025, 15:50
В Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста
10 жовтня 2025, 15:29
Наші вимоги мають лежати на столі і їх має бути лише дві
10 жовтня 2025, 14:15
Небезпечний обід у ліцеї на Хмельниччині — школярка порізалася склом
10 жовтня 2025, 14:00
За 5 спиляних дерев жителю Одещини загрожує до 5 років ув’язнення
10 жовтня 2025, 13:46
Без води навіть у владі: Кабмін – із біотуалетами, парламент – з технічною водою
10 жовтня 2025, 13:28
На окупованій ЗАЕС почали відновлювати електропостачання: що відомо
10 жовтня 2025, 13:11
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »