Півмільйона гривень з рахунків померлих: поліцейські Київщини повідомили про підозру працівниці банку

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили 35-річну працівницю банку, яка, використовуючи дані померлих клієнтів, змінювала інформацію у фінансових системах та переводила їхні кошти на власні рахунки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що загальна сума збитків, за даними слідства, становить близько 500 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що протягом 2020–2021 років зловмисниця входила до облікових записів померлих клієнтів, змінювала прив'язані номери телефонів на власні та переводила гроші на свої рахунки та картки.

Наразі встановлено шістьох потерпілих.

За місцем проживання фігурантки проведено обшук, вилучено речові докази.

Жінці повідомлено про підозр. Їй загрожує до 5 років ув’язнення. Слідчі дії тривають, встановлюють причетність до інших фактів та повний список потерпілих.

Нагадаємо, на Рівненщині працівниця банку ошукала трьох клієнток. Жінка, користуючись службовим становищем, встановлювала онлайн-банкінг на своєму телефоні, вводила дані клієнток і без їхнього відома оформлювала кредити.