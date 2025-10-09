Фото: прокуратура

У столиці чоловік вбив мальтійську болонку. Відомо, що під час інциденту він був п'яним

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

33-річний чоловік живе з матір'ю та братом. У той день він був вдома п'яним. Чоловік схопив собаку із застосуванням сили кинув в бік коридору на підлогу. Причиною стало те, що йому не сподобалось, що песик на прізвисько Кузя почав гавкати. Від отриманих травм тварина загинула.

Наразі обвинувальний акт відносно киянина скеровано до суду для розгляду по суті. Тепер йому загрожує до 8 років.

