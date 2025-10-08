Фото: Нацполіція

У Київській області розслідують смертельну аварію. Інцидент стався між містом Переяслав та селом Шевченкове

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 39-річний водій Daewoo Nexia їхав у напрямку Переяслава. Він не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя та здійснив наїзд на дерево. На жаль, водій загинув на місці.

"Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

