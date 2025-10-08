Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автобус "АС АС-Р 32053-07 МРИЯ", которым управлял 68-летний водитель, сбил двух пешеходов – мужчину и женщину. 73-летняя женщина от полученных травм погибла на месте, 66-летнего мужчину госпитализировали.

По факту ДТП начато уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ночью 5 октября на Черниговщине Volkswagen выехал на встречную и столкнулся с грузовиком. От полученных травм 24-летний водитель легковушки погиб.