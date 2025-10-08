Фото: полиция

В Дубенском районе в результате ДТП, которое произошло 7 октября около 08:20, один человек погиб, еще шестеро – травмировались

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля Opel Vectra не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT, который осуществлял нерегулярные перевозки.

Маршрутка ехала из Ровно в город Кременец.

В результате удара водитель легковушки погиб на месте – его тело из разбитого авто деблокировали спасатели.

Госпитализировали 62-летнего водителя маршрутки и пятерых пассажиров от 30 до 43 лет. У них диагностировали политравмы, переломы, ушибы и черепно-мозговые травмы. Еще три пассажира маршрутки не пострадали.

По факту аварии открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Напомним, ДТП произошло утром 7 октября на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Тараканов в Дубенском районе. Движение на этом участке дороги некоторое время было затруднено из-за аварии.