Фото из открытых источников

В столице сообщили о подозрении начальнику службы материально-технического обеспечения КО "Киевмедспецтранс". Он в сговоре с заместителем директора коммунального объединения и должностными лицами частного предприятия, завладели бюджетными средствами

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, средства выделялись на закупку автозапчастей для карет скорой медицинской помощи. Чиновники "Киевмедспецтранса" обеспечили победу в нем нужного предприятия в тендере. После этого был заключен договор на 5,4 миллиона гривен. Победитель поставлял запчасти по завышенным ценам.

При этом начальник службы материально-технического обеспечения готовил и выдавал документы, на основании которых была завышена ожидаемая стоимость автозапчастей.

По данным экспертизы, завышение цен было более чем на 1,9 миллиона гривен. Теперь виновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве начали расследовать хищение средств на закупки автомобилей для спасателей. По данным следствия, за них переплатили около 11 миллионов гривен.