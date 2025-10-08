Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів

Фото: Прокуратура України

Міському голові Вишгорода та керівнику підрядної організації висунуто підозру у привласненні понад 6,6 мільйона гривень бюджетних коштів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ посадовці міської ради організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн "для потреб оборони".

Техніку придбали через підконтрольне підприємство, яке не мало власних потужностей і фінансових можливостей для виконання договору. Вартість була завищена приблизно на 800 тис. грн за одиницю.

Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з бюджету перерахували. Техніка надійшла лише через кілька місяців і була зарахована на баланс комунальних підприємств. Внаслідок цих дій громада втратила понад 1,6 млн грн.

Інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми-відстійника дощової каналізації у Вишгороді. Міський голова, знаючи про невиконання робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. У результаті з бюджету незаконно вивели понад 5 млн грн.

Нагадаємо, колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини також повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.