Служебная халатность на 3 млн грн: бывшей руководительнице Секретариата ВР сообщили подозрение

Фото: Офис Генпрокурора

Бывшей руководительнице Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия для государственных интересов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае 2021 года чиновник подписала договор аренды нежилого помещения в Киеве для нужд работников Секретариата без надлежащего экономического обоснования стоимости арендной платы.

Установлено, что арендная плата была завышена в два раза от рыночной стоимости. Несмотря на это, на протяжении 2021-2022 годов экскеровщица подписывала акты приема-передачи услуг, по которым арендодателю перечислено более 3,1 млн грн бюджетных средств.

Экспертизой подтверждено, что завышение стоимости арендной платы составило более 1,5 млн грн, нанеся ущерб государственному бюджету.

Подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют сотрудники ГБР.

