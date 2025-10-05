На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
В Обухові поліція розслідує обставини смертельної аварії
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
У місті Обухів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. На одній із вулиць міста автомобіль збив пішохода, який перетинав проїзну частину по ходу руху транспортного засобу.
За попередніми даними поліції, 30-річний водій автомобіля Audi A6 наїхав на 38-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Водій також отримав тілесні ушкодження і був доставлений до медичного закладу.
На місці аварії працювали слідчі та правоохоронці, які фіксували обставини події та опитували свідків. Слідче управління поліції Київщини розпочало досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.
Раніше повідомлялося, на Київщині трапилася смертельна ДТП за участю позашляховика, який вилетів із дороги та врізався в стовп. Поліція розслідує обставини аварії, у якій загинули двоє молодих чоловіків.