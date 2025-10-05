Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У місті Обухів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. На одній із вулиць міста автомобіль збив пішохода, який перетинав проїзну частину по ходу руху транспортного засобу.

За попередніми даними поліції, 30-річний водій автомобіля Audi A6 наїхав на 38-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Водій також отримав тілесні ушкодження і був доставлений до медичного закладу.

Водій та пішохід отримали травми різного ступеня

На місці аварії працювали слідчі та правоохоронці, які фіксували обставини події та опитували свідків. Слідче управління поліції Київщини розпочало досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Раніше повідомлялося, на Київщині трапилася смертельна ДТП за участю позашляховика, який вилетів із дороги та врізався в стовп. Поліція розслідує обставини аварії, у якій загинули двоє молодих чоловіків.