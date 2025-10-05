18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2025, 12:20

На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці

05 жовтня 2025, 12:20
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

В Обухові поліція розслідує обставини смертельної аварії

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У місті Обухів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. На одній із вулиць міста автомобіль збив пішохода, який перетинав проїзну частину по ходу руху транспортного засобу.

За попередніми даними поліції, 30-річний водій автомобіля Audi A6 наїхав на 38-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Водій також отримав тілесні ушкодження і був доставлений до медичного закладу.

Водій та пішохід отримали травми різного ступеня

На місці аварії працювали слідчі та правоохоронці, які фіксували обставини події та опитували свідків. Слідче управління поліції Київщини розпочало досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Раніше повідомлялося, на Київщині трапилася смертельна ДТП за участю позашляховика, який вилетів із дороги та врізався в стовп. Поліція розслідує обставини аварії, у якій загинули двоє молодих чоловіків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область ДТП аварія поліція розслідування смерть постраждалі водій
Масована нічна атака РФ: понад 500 дронів і 50 ракет атакували Україну, п’ятеро загиблих
05 жовтня 2025, 11:19
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
05 жовтня 2025, 10:38
У Львові через ворожий обстріл спалахнула пожежа в індустріальному парку Sparrow
05 жовтня 2025, 09:15
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Масована атака РФ: понад 20 об'єктів під ударом, ППО знищила сотні цілей
05 жовтня 2025, 14:32
На Харківщині проведуть діалог влади та бізнесу: обговорять виклики і рішення для агросектору
05 жовтня 2025, 14:01
Війна і дефіцит матеріалів: українці можуть готуватися до зростання цін на квартири
05 жовтня 2025, 13:39
У Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра: поліція встановила трьох підлітків
05 жовтня 2025, 13:24
РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України: наслідки
05 жовтня 2025, 12:50
Ворожі ракети зруйнували будинок на Львівщині: загинула сім’я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка
05 жовтня 2025, 11:46
Масована нічна атака РФ: понад 500 дронів і 50 ракет атакували Україну, п’ятеро загиблих
05 жовтня 2025, 11:19
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
05 жовтня 2025, 10:38
Харківщина під обстрілом: загинула жінка, пошкоджені будинки та господарчі споруди
05 жовтня 2025, 10:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »