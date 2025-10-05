Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 5 октября в селе Процив Вороньковской общины произошла трагедия: во время пожара в жилом доме погибли три человека, среди которых двое детей

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, передает RegioNews.

В Службу спасения Бориспольского района сообщение о возгорании поступило в 02:42.

На место происшествия сразу выехали спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь и подразделения местной пожарной охраны сел Вороньков и Головуров. При осмотре дома установлено, что внутри могут находиться дети, о чем сообщили соседи.

Огонь повредил жилой дом и хозяйственные постройки

Спасатели ликвидировали пожар в 05:53. К сожалению, внутри дома были обнаружены тела двух детей 2018 и 2019 годов рождения и мужчины 1988 года рождения. Пострадавших, которых удалось бы эвакуировать, не было.

Причины возгорания в настоящее время выясняют специалисты. Местные спасательные службы продолжают работать над уточнением деталей происшествия и оценкой материального ущерба, нанесенного огнем.

