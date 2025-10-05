18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
05 октября 2025, 10:38

Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей

05 октября 2025, 10:38
Фото: ГСЧС Киевской области
В ночь на 5 октября в селе Процив Вороньковской общины произошла трагедия: во время пожара в жилом доме погибли три человека, среди которых двое детей

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, передает RegioNews.

В Службу спасения Бориспольского района сообщение о возгорании поступило в 02:42.

На место происшествия сразу выехали спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь и подразделения местной пожарной охраны сел Вороньков и Головуров. При осмотре дома установлено, что внутри могут находиться дети, о чем сообщили соседи.

Огонь повредил жилой дом и хозяйственные постройки

Спасатели ликвидировали пожар в 05:53. К сожалению, внутри дома были обнаружены тела двух детей 2018 и 2019 годов рождения и мужчины 1988 года рождения. Пострадавших, которых удалось бы эвакуировать, не было.

Причины возгорания в настоящее время выясняют специалисты. Местные спасательные службы продолжают работать над уточнением деталей происшествия и оценкой материального ущерба, нанесенного огнем.

Напомним, в Черниговской области трое детей и женщина пострадали от отравления угарным газом. Предварительно установлено, что причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации печи.

Киевская область пожар погибшие дети спасатели трагедия
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
