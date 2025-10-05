Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 5 жовтня у селі Проців Вороньківської громади сталася трагедія: під час пожежі у житловому будинку загинули троє людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає RegioNews.

До Служби порятунку Бориспільського району повідомлення про займання надійшло о 02:42.

На місце події одразу виїхали рятувальники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Вороньків і Головурів. Під час огляду будинку встановлено, що всередині можуть перебувати діти, про що повідомили сусіди.

Вогонь пошкодив житловий будинок та господарчі споруди

Рятувальники ліквідували пожежу о 05:53. На жаль, всередині будинку були виявлені тіла двох дітей 2018 та 2019 років народження і чоловіка 1988 року народження. Постраждалих, яких вдалося б евакуювати, не було.

Причини загоряння наразі з'ясовують фахівці. Місцеві служби порятунку продовжують працювати над уточненням деталей події та оцінкою матеріальних збитків, завданих вогнем.

Нагадаємо, на Чернігівщині троє дітей та жінка постраждали від отруєння чадним газом. Попередньо встановлено, що причиною інциденту стало порушення правил експлуатації печі.