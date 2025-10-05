18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2025, 10:38

Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей

05 жовтня 2025, 10:38
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Київщини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 5 жовтня у селі Проців Вороньківської громади сталася трагедія: під час пожежі у житловому будинку загинули троє людей, серед яких двоє дітей

Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає RegioNews.

До Служби порятунку Бориспільського району повідомлення про займання надійшло о 02:42.

На місце події одразу виїхали рятувальники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль та підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Вороньків і Головурів. Під час огляду будинку встановлено, що всередині можуть перебувати діти, про що повідомили сусіди.

Вогонь пошкодив житловий будинок та господарчі споруди

Рятувальники ліквідували пожежу о 05:53. На жаль, всередині будинку були виявлені тіла двох дітей 2018 та 2019 років народження і чоловіка 1988 року народження. Постраждалих, яких вдалося б евакуювати, не було.

Причини загоряння наразі з'ясовують фахівці. Місцеві служби порятунку продовжують працювати над уточненням деталей події та оцінкою матеріальних збитків, завданих вогнем.

Нагадаємо, на Чернігівщині троє дітей та жінка постраждали від отруєння чадним газом. Попередньо встановлено, що причиною інциденту стало порушення правил експлуатації печі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область пожежа загиблі діти рятувальники трагедія
На Львівщині під час комбінованого удару в ніч на 5 жовтня загинули 2 людини, ще 2 поранені
05 жовтня 2025, 10:14
Влучання у приватний сектор і багатоповерхівку: наслідки нічної атаки на Запоріжжя
05 жовтня 2025, 09:50
У Львові через ворожий обстріл спалахнула пожежа в індустріальному парку Sparrow
05 жовтня 2025, 09:15
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Масована атака РФ: понад 20 об'єктів під ударом, ППО знищила сотні цілей
05 жовтня 2025, 14:32
На Харківщині проведуть діалог влади та бізнесу: обговорять виклики і рішення для агросектору
05 жовтня 2025, 14:01
Війна і дефіцит матеріалів: українці можуть готуватися до зростання цін на квартири
05 жовтня 2025, 13:39
У Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра: поліція встановила трьох підлітків
05 жовтня 2025, 13:24
РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України: наслідки
05 жовтня 2025, 12:50
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 12:20
Ворожі ракети зруйнували будинок на Львівщині: загинула сім’я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка
05 жовтня 2025, 11:46
Масована нічна атака РФ: понад 500 дронів і 50 ракет атакували Україну, п’ятеро загиблих
05 жовтня 2025, 11:19
Харківщина під обстрілом: загинула жінка, пошкоджені будинки та господарчі споруди
05 жовтня 2025, 10:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »