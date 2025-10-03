12:30  03 октября
03 октября 2025, 11:49

В Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов

03 октября 2025, 11:49
Фото: БЭБ
Правоохранители разоблачили группу, которая наладила нелегальную продажу табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей для курения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Контрафактную продукцию продавали в торговых точках, в частности в Белой Церкви, а также через соцсети с доставкой по всей Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли около 30 тысяч емкостей с жидкостями для электронных сигарет, более 1,2 тысяч POD-систем, около 3,5 тысяч картриджей, табак для кальяна, а также терминалы, черновые записи и компьютерную технику.

Ориентировочная общая стоимость изъятого – более 3,7 миллионов гривен.

Следствие выясняет происхождение продукции и устанавливает всех причастных к схеме. Расследование продолжается по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконный сбыт подакцизных товаров).

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили подпольное производство кофе под брендами мировых марок. Масштабное изготовление фальсификата происходило в складских помещениях без лицензий или договоров на использование торговых марок.

