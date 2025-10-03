16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 18:55

Наркотики "для схуднення": у Києві викрили зловмисників, які торгували психотропами

03 жовтня 2025, 18:55
Фото: прокуратура
Правоохоронці оголосили про підозру 52-річній жительці Київщини та 47-річному жителю Одещини. Разом вони продавали психотропні засоби

Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає RegioNews.

Через інтернет-магазин зловмисники налагодили продаж препаратів для схуднення. Ці препарати містять в собі психотропну речовину сибутрамін. Замовлення вони приймали онлайн. "Товар" надсилали поштою.

Під час обшуків у них знайшли близько пів мільйона пігулок з вмістом психотропної речовини. За цінами "чорного ринку" це товар на майже 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили незаконну схему постачання наркотиків до колонії, організовану ув'язненим. Його спільники на волі допомагали доставляти заборонені речовини, які засуджений потім збував іншим ув'язненим.

На Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів
03 жовтня 2025, 11:49
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Поліція Прикарпаття викрила наркобізнес: двоє чоловіків вирощували коноплі, ще один продавав психотропи
03 жовтня 2025, 19:12
У "Дії" з'явиться нова функція: сповіщення про те, хто і коли переглядав ваші дані
03 жовтня 2025, 18:52
На Львівщині маршрутка врізалася у вантажівку: серед 8 постраждалих – підліток
03 жовтня 2025, 18:42
Російський удар по Сумщині: Шостка і десятки сіл залишилися без світла
03 жовтня 2025, 18:30
"Мандрівка" за 7,5 тисячі євро: житель Дніпропетровщини спробував прорватися до Румунії
03 жовтня 2025, 18:29
На Київщині Mercedes зіткнувся з Volkswagen: загинув чоловік, серед травмованих – 16-річна дівчина
03 жовтня 2025, 18:24
Сімейна сварка у Харкові: чоловік побив 50-річну сестру
03 жовтня 2025, 17:57
На Житомирщині будуть судити лікарку через смерть пацієнта
03 жовтня 2025, 17:37
СБУ підтвердила: підозрюваний у вбивстві Парубія працював на РФ
03 жовтня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
