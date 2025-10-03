Фото: прокуратура

Правоохоронці оголосили про підозру 52-річній жительці Київщини та 47-річному жителю Одещини. Разом вони продавали психотропні засоби

Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає RegioNews.

Через інтернет-магазин зловмисники налагодили продаж препаратів для схуднення. Ці препарати містять в собі психотропну речовину сибутрамін. Замовлення вони приймали онлайн. "Товар" надсилали поштою.

Під час обшуків у них знайшли близько пів мільйона пігулок з вмістом психотропної речовини. За цінами "чорного ринку" це товар на майже 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили незаконну схему постачання наркотиків до колонії, організовану ув'язненим. Його спільники на волі допомагали доставляти заборонені речовини, які засуджений потім збував іншим ув'язненим.