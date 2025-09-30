Фото: ГСЧС

Ночью 28 сентября, в 01:52, на полигоне твердых бытовых отходов в селе Скобычевка Ивано-Франковского района возник пожар

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар охватил площадь около 500 м². Чрезвычайщикам удалось локализовать его в 03:57, а окончательно ликвидировать – 29 сентября в 22:44. К тушению были привлечены 10 спасателей и две единицы техники.

Благодаря слаженным действиям спасателей, своевременной координации и взаимодействию с органами власти удалось избежать угрозы населению.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, днем 11 сентября в одном из районов Запорожья вспыхнул масштабный пожар. Горело одноэтажное складское помещение.