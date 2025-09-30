15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 сентября
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 16:13

На Прикарпатье ликвидировали масштабный пожар на свалке

30 сентября 2025, 16:13
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Ночью 28 сентября, в 01:52, на полигоне твердых бытовых отходов в селе Скобычевка Ивано-Франковского района возник пожар

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар охватил площадь около 500 м². Чрезвычайщикам удалось локализовать его в 03:57, а окончательно ликвидировать – 29 сентября в 22:44. К тушению были привлечены 10 спасателей и две единицы техники.

Благодаря слаженным действиям спасателей, своевременной координации и взаимодействию с органами власти удалось избежать угрозы населению.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, днем 11 сентября в одном из районов Запорожья вспыхнул масштабный пожар. Горело одноэтажное складское помещение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Прикарпатье пожар мусор Свалка спасатели ГСЧС
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку
30 сентября 2025, 17:03
Захватил правоохранителя в заложники: на Днепропетровщине судили военного
30 сентября 2025, 16:55
Россияне атаковали Днепр дронами: возникли пожары, есть раненые
30 сентября 2025, 16:39
Россияне ударили дронами по Харькову: что известно
30 сентября 2025, 16:29
На поле кукурузы в Сумской области нашли российский беспилотник
30 сентября 2025, 15:59
Три года не появлялся на службе: в Прикарпатье будут судить солдата и его командира
30 сентября 2025, 15:45
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
30 сентября 2025, 15:26
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 15:11
На Закарпатье спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу
30 сентября 2025, 14:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »