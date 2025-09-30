15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 19:03

На Київщині під час пожежі на СТО загинув 35-річний місцевий житель

30 вересня 2025, 19:03
Фото: Національна поліція України
У Борисполі під час пожежі на території станції техобслуговування загинув чоловік, поліція з’ясовує причини займання та обставини трагедії

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Борисполі правоохоронці з’ясовують обставини пожежі, внаслідок якої загинув чоловік. Інцидент стався на території станції технічного обслуговування.

Повідомлення про займання надійшло до поліції від рятувальників. За попередньою інформацією, вогонь виник у сміттєвому контейнері, розташованому поруч із металевим вагончиком, після чого перекинувся на споруду. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 35-річного місцевого жителя. За попередніми висновками, чоловік загинув через отруєння чадним газом.

Наразі фахівці ДСНС проводять експертизи, після яких поліції передадуть остаточні результати. За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України – "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Правоохоронці закликають жителів області бути особливо уважними та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже навіть незначна необережність може призвести до трагічних наслідків.

Раніше повідомлялося, після нічної атаки дронів-камікадзе на Одещині ворог влучив у територію винного заводу. Внаслідок удару зруйновано виробничий цех і склад готової продукції.

