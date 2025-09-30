На Київщині водій збив двох дітей
Аварія сталась в місті Обухів. Там внаслідок ДТП постраждали неповнолітні пішоходи
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
41-річний водій Ford Transit під час виконання маневру обгону, не впорався з керуванням. Через це автомобіль перевернувся та зіткнувся з АЗЛК-412, який був припаркований на узбіччі, та пошкодив гараж. Після цього Ford Transit збив двох неповнолітніх пішоходів, які йшли тротуаром.
Внаслідок ДТП постраждали дівчата 15 та 13 років. Їх та водія госпіталізували медики. Перевірка показала, що в крові водія був алкоголь. Правоохоронці повідомили йому про підозру.
Нагадаємо, на Київщині мікроавтобус врізався в металевий відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. Загинув водій, пасажир отримав травми.
