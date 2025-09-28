12:24  28 вересня
У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка
11:29  28 вересня
У столиці показали Інститут кардіології після удару РФ
09:33  28 вересня
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
28 вересня 2025, 12:53

Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей

28 вересня 2025, 12:53
Фото: ДСНС Київщини
За оновленими даними, під час масованого обстрілу Київщини постраждали 31 людина, серед них троє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Наслідки удару зафіксовані у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах – там виникли пожежі та руйнування.

У Бучанському та Білоцерківському районах тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

На місцях працюють оперативні служби, лікарі та рятувальники.

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань оновлюється.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область.

Раніше повідомлялося, що за даними Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки в області постраждали 27 людей.

