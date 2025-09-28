Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей
За оновленими даними, під час масованого обстрілу Київщини постраждали 31 людина, серед них троє дітей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Наслідки удару зафіксовані у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах – там виникли пожежі та руйнування.
У Бучанському та Білоцерківському районах тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
На місцях працюють оперативні служби, лікарі та рятувальники.
Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань оновлюється.
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область.
Раніше повідомлялося, що за даними Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки в області постраждали 27 людей.