Атака по Київщині: зросла кількість поранених, серед них троє дітей

Фото: ДСНС Київщини

За оновленими даними, під час масованого обстрілу Київщини постраждали 31 людина, серед них троє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Наслідки удару зафіксовані у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах – там виникли пожежі та руйнування.

У Бучанському та Білоцерківському районах тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

На місцях працюють оперативні служби, лікарі та рятувальники.

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань оновлюється.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область.

Раніше повідомлялося, що за даними Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки в області постраждали 27 людей.