Фото: Нацполіція

У Білій Церкві правоохоронці викрили чоловіка, який "продавав" допомогу у знятті з військового обліку. Тепер його помістили до ізолятора

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 47-річний житель Білої Церкві отримав 15 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на представників військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку. Тепер зловмиснику загрожує ув'язнення до восьми років.

Як з'ясувала поліція, зловмисник пропонував знайомому, що він може "допомогти" знятися з військового обліку, а у разі відмови, останнього може бути мобілізовано після виповнення 25-річного віку.

Керівника комунального закладу затримали "на гарячому", коли він отримував 15 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині правоохоронці викрили директора коледжу, який організував схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, він отримав 2 тисячі доларів від чоловіка призовного віку за довідку про відстрочку.