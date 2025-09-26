Фото: поліція

У Броварах 24-річний місцевий житель влаштував стрілянину в одному із закладів міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між молодиком та іншим відвідувачем стався словесний конфлікт. У розпал суперечки він щонайменше сім разів вистрілив у повітря зі зброї, а потім кілька разів вдарив свого опонента.

На місце прибули правоохоронці, які затримали порушника. Його зброю вилучили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ).

