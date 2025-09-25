Фото: Нацполіція

Аварія сталась у селі Стара Оржиця 22 вересня. Водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Відомо, що 62-річний водій Hyundai здійснив наїзд на жінку. Вона в цей момент переходила дорогу. Внаслідок аварії 71-річна жінка отримала травми. Її госпіталізували медики. При цьому сам водій просто поїхав з місця ДТП. Правоохоронці знайшли авто за місцем проживання водія. Перевірка показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

"Слідчі Броварського районного управління поліції за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 286-1 ККУ)", - повідомили в поліції.

