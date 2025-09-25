12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 19:45

На Київщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП

25 вересня 2025, 19:45
Фото: Нацполіція
Аварія сталась у селі Стара Оржиця 22 вересня. Водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу    

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Відомо, що 62-річний водій Hyundai здійснив наїзд на жінку. Вона в цей момент переходила дорогу. Внаслідок аварії 71-річна жінка отримала травми. Її госпіталізували медики. При цьому сам водій просто поїхав з місця ДТП. Правоохоронці знайшли авто за місцем проживання водія. Перевірка показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

"Слідчі Броварського районного управління поліції за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 286-1 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Львові розшукали водія, який збив жінку та втік з місця ДТП. 79-річна потерпіла отримала травми і була госпіталізована.

