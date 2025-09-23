Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 22 сентября, около 17:50 на улице Пасечной во Львове

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Неизвестный водитель сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

Правоохранители установили, что наезд совершил 21-летний львовянин за рулем автомобиля Renault Master. Парня разыскали, авто изъяли и поместили на спецплощадку.

По факту происшествия открыли уголовное производство.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП, обращаться на оперативную линию 102.

