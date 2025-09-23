11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 19:27

Во Львове разыскали 21-летнего водителя Renault, который сбил женщину и скрылся

23 сентября 2025, 19:27
Фото: полиция
ДТП произошло в понедельник, 22 сентября, около 17:50 на улице Пасечной во Львове

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Неизвестный водитель сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

Правоохранители установили, что наезд совершил 21-летний львовянин за рулем автомобиля Renault Master. Парня разыскали, авто изъяли и поместили на спецплощадку.

По факту происшествия открыли уголовное производство.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП, обращаться на оперативную линию 102.

Напомним, вечером 18 сентября на Львовщине мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм 50-летний мотоциклист погиб на месте.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
