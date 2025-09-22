Фото: полиция

ДТП произошло в субботу, 20 сентября, в селе Васлововцы Черновицкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мотоциклист на Geon X-Road 250 столкнулся с автомобилем Renault Trafic, за рулем которого находился 43-летний мужчина. После этого мотоцикл ударился еще и в Opel, которым управлял 43-летний водитель.

В результате столкновения травмировались 23-летний водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

