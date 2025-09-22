На Буковине мотоцикл столкнулся с двумя автомобилями: двое пострадавших
ДТП произошло в субботу, 20 сентября, в селе Васлововцы Черновицкого района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Мотоциклист на Geon X-Road 250 столкнулся с автомобилем Renault Trafic, за рулем которого находился 43-летний мужчина. После этого мотоцикл ударился еще и в Opel, которым управлял 43-летний водитель.
В результате столкновения травмировались 23-летний водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Напомним, днем 19 сентября на трассе на Одесщине легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали четыре человека.
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Зимней Воде во Львовской области произошел взрыв: повреждены окна домов и авто
22 сентября 2025, 08:47В Кировоградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским: двое раненых
22 сентября 2025, 08:24На Днепропетровщине в результате атак повреждены дома и предприятие
22 сентября 2025, 08:08ВСУ за сутки ликвидировали еще около 1000 оккупантов и 47 артсистем
22 сентября 2025, 07:56Российский беспилотник попал в предприятие в Сумах: есть пострадавший
22 сентября 2025, 07:43Россияне сбросили авиабомбы на Запорожье: ударили по инфраструктуре, есть жертвы
22 сентября 2025, 07:23Атака на Киевщину: повреждены дома и авто, раненый мужчина
22 сентября 2025, 07:03iPhone пережил дно океана: украинке вернул утраченный гаджет дайвер
21 сентября 2025, 19:35В Киеве произошел пожар в Эпицентре
21 сентября 2025, 19:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной