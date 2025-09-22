Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 55-річний водій автомобіля Daewoo їхав у бік автозаправної станції. Потім він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Lexus, за кермом якого був 61-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водія автомобіля Daewoo та 61-річну пасажирку автомобіля Lexus з травмами госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

