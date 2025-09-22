20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 18:55

ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалі

22 вересня 2025, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась на автодорозі сполученням Київ-Знамʼянка, поблизу повороту на село Дерев’яна. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 55-річний водій автомобіля Daewoo їхав у бік автозаправної станції. Потім він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Lexus, за кермом якого був 61-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водія автомобіля Daewoo та 61-річну пасажирку автомобіля Lexus з травмами госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше на Полтавщині електровоз протаранив авто Mazda. Постраждало немовля, травмовану дитину госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія поліція Київська область
На Буковині мотоцикл зіткнувся з двома авто: двоє постраждалих
22 вересня 2025, 08:36
ДТП у Харкові: зіткнулись два авто, є постраждалі
21 вересня 2025, 18:15
На Полтавщині постраждав у ДТП неповнолітній
21 вересня 2025, 15:55
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
22 вересня 2025, 20:55
Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі
22 вересня 2025, 20:35
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
22 вересня 2025, 20:24
ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам
22 вересня 2025, 19:55
Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26
Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові
22 вересня 2025, 19:12
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
22 вересня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »