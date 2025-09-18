Згорілі будинки й техніка: ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київщину

Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 18 вересня російські війська завдали ударів по Київській області. Під обстріл потрапили населені пункти Бучанської та Бориспільської громад

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у місті Буча внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе виникла масштабна пожежа у приватному нежитловому будинку. Площа загоряння становила близько 100 кв. м.

Вогонь також пошкодив поруч розташований житловий будинок та автомобіль.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

У Бориспільському районі внаслідок влучання було пошкоджено промислове підприємство. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили її подальшого поширення.

Як відомо, цієї ночі в Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку загорілися складські приміщення.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня російські окупаційні сили атакували Україну 75 ударними безпілотниками типів Shahed, Гербера та інших дронів. Влучання ворога зафіксовані на 6 локаціях – в результаті атаки уражено 26 ударних безпілотників.