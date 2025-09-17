Трасса Изюм-Славянск под огнем FPV-дронов: РФ блокирует логистику Донбасса

Фото: Думка

Российские войска постепенно берут под огневой контроль одну из ключевых логистических артерий востока Украины – трассу Изюм-Славянск. Она соединяет Харьковскую область с крупными городами севера Донецкой области: Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

Эта дорога критически важна для поставки гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, а также для эвакуации гражданских из прифронтовых районов. Потеря доступа к нему может повлечь за собой гуманитарный кризис в регионе.

Первые обстрелы гражданского транспорта на этой трассе были зафиксированы еще в августе. А уже в сентябре FPV-дроны уничтожали автомобили даже в самом Изюме. Враг активно применяет беспилотники с дальностью поражения до 50 км, в том числе дроны на оптоволокне и "дроны-матки", которые запускают несколько FPV-дронов одновременно.

Бойцы 66 бригады

Военные предупреждают: защитить трассу – сложная задача

По словам украинских военных, чтобы снять угрозу с трассы Изюм-Славянск, необходимо отбросить российские силы как минимум на 30 км. Однако в нынешних условиях это чрезвычайно сложная операция.

"Противник пытается полностью уничтожить логистику, а вместе с ней - и моральное состояние гражданского населения. Они бьют не только по военным целям, но и по мирным жителям, медикам, эвакуационным автомобилям", – отмечают в ВСУ.

Люди боятся, что скоро не смогут уехать

Жители Славянска, Краматорска, Лимана и Дружковки убеждены: обстрелы трассы Изюм-Славянск повлияют на все сферы жизни – от доставки товаров до стоимости продуктов и возможности эвакуации. Многие уже сейчас рассматривают варианты выезда, пока еще остаются доступные маршруты.

"Там дорогу уже перекрыли, завтра перекроют где-то – и мы останемся без всякого пути для выезда", – говорит 19-летний Иван, продавец из Славянска.

Житель Славянска Иван

Волонтеры: россияне не различают гражданских и военных

Волонтер Богдан Зуяков, занимающийся эвакуацией жителей Константиновки, подтверждает: российские FPV-дроны не делают разницу между военными и гражданскими. По его словам, еще с 2024 года самой большой угрозой для мирного населения стали именно дроны.

"Сейчас абсолютно все в прифронтовых городах знают: дорога опасна. Это давит психологически. Некоторые перевозчики уже отказываются ехать, даже в объезд", – говорит волонтер.

Кроме того, уменьшение количества безопасных маршрутов уже сейчас приводит к перегрузке альтернативных дорог и росту стоимости эвакуации, особенно для тех, кто хочет вывезти имущество.

Волонтер Богдан Зуяков

Как известно, 12 сентября на трассе Изюм-Славянск начали устанавливать защитные сетки, отметки объезда и предупреждение об угрозе FPV-дронов.

Ранее мы сообщали о том, что россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм. В частности, был поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка.