17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 11:57

Россияне атаковали пожарную часть в Донецкой области: спасатели не пострадали

17 сентября 2025, 11:57
Фото: ГСЧС Донбасса
В Дружковке Донецкой области российский дрон попал в здание пожарно-спасательного подразделения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломками порубило фасад. Несмотря на повреждения, техника осталась невредимой.

Спасатели успели скрыться в укрытии, так что обошлось без пострадавших.

В ГСЧС подчеркнули, что это не первый случай целенаправленных атак на пожарные части со стороны российских войск.

Напомним, ночью 16 сентября в результате атаки вражеского беспилотника возник пожар на территории автостоянки торгового центра в Киевской области. При ликвидации возгорания россияне повторно атаковали объект. В результате удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

война спасатели ГСЧС Донецкая область техника российская армия
16 сентября 2025
