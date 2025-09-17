Россияне атаковали пожарную часть в Донецкой области: спасатели не пострадали

Фото: ГСЧС Донбасса

В Дружковке Донецкой области российский дрон попал в здание пожарно-спасательного подразделения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломками порубило фасад. Несмотря на повреждения, техника осталась невредимой.

Спасатели успели скрыться в укрытии, так что обошлось без пострадавших.

В ГСЧС подчеркнули, что это не первый случай целенаправленных атак на пожарные части со стороны российских войск.

Напомним, ночью 16 сентября в результате атаки вражеского беспилотника возник пожар на территории автостоянки торгового центра в Киевской области. При ликвидации возгорания россияне повторно атаковали объект. В результате удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.