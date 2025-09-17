В Полтавской области российский дрон попал в АЗС

фото: Полтавская ОВА

В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по автозаправочной станции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВ Владимира Когута.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, один человек травмирован. Все службы работают на месте.

Напомним, в июле в Полтавской области из-за обломков дрона вспыхнул пожар в частном дворе. Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К счастью, пострадавших нет.