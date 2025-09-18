Ворожий обстріл: горіли склади та приватний будинок на Київщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 18 вересня в Бориспільському районі Київської області через ворожу атаку загорілися складські приміщення

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, наразі на місці події працюють оперативні служби, які здійснюють всі необхідні заходи для ліквідації наслідків.

Крім того, наслідки атаки зафіксовано й у Бучанському районі – там виникла пожежа у приватному житловому будинку.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце й локалізували займання.

Станом на зараз повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 16 вересня РФ здійснила новий жорстокий обстріл цивільної інфраструктури України. Цього разу мішенню став логістичний центр компанії "Епіцентр" у Київській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.