Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У селі Морозівка Баришівської громади Київської області 50-річний чоловік під час сімейного конфлікту завдав ножових поранень власній матері. Жінка, якій 72 роки, отримала ушкодження шиї та грудної клітки. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався 15 вересня близько 14:50. Про подію поліції повідомили працівники медичного закладу, яких викликала небайдужа сусідка. Правоохоронці встановили, що між сином і матір’ю виник побутовий конфлікт, під час якого чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждалу терміново госпіталізували, і завдяки швидкій медичній допомозі її життю наразі нічого не загрожує. Поліцейські затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Броварської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за замах на вбивство. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

