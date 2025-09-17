Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители выяснили, что преступная схема действовала почти два года и охватывала квартиры, дома и земельные участки

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая в течение нескольких лет незаконно переоформляла объекты недвижимости на посторонних лиц. Согласно данным следствия, организатором схемы стал помощник нотариуса. Для реализации сделки он привлек государственного регистратора, техники по инвентаризации недвижимости, частного предпринимателя и человека, который отвечал за изготовление поддельных документов.

Государство потеряло более миллиона гривен

Фигуранты сначала проверяли квартиры, дома и земельные участки в государственных реестрах. После этого производили технические паспорта и создавали фальшивые договоры купли-продажи. На основании этих бумаг имущество незаконно переоформлялось на подконтрольных лиц.

Они действовали по поддельным документам

Помимо жилой недвижимости злоумышленники занимались и земельными участками. Они готовили фиктивную техническую документацию, присваивали кадастровые номера и выводили землю из коммунальной собственности. Таким образом, удалось незаконно завладеть семью объектами недвижимости.

Ущерб государству оценили более чем в 1,1 миллиона гривен. В настоящее время пяти участникам группировки сообщили о подозрении. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

