Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews .

Суд вынес приговор 62-летнему жителю села Каменное-Случанское, который в состоянии алкогольного опьянения убил своего 35-летнего сына. Во время совершения преступления прибор Драгер зафиксировал 0,58 промилле алкоголя в крови мужчины.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. Муж вернулся домой под хмельком. Сын, также находившийся в состоянии опьянения, спал в тот момент. Во время ужина между отцом и сыном возник спор: сын начал придираться, толкал и несколько раз ударил отца. В результате повторных конфликтов, мужчина разозлился и нанес сыну ножевой удар в грудь. Медики, вызываемые матерью, констатировали смерть пострадавшего на месте.

Следствие установило отягчающие обстоятельства: преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения и члена семьи. Смягчающими факторами стали активное содействие раскрытию преступления и преклонный возраст обвиняемого. Мужчину задержали по ст. 208 УПК Украины, ему объявили подозрение.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней. По действующему законодательству за подобные действия обвиняемому грозит от 7 до 15 лет заключения.

