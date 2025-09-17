12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 16:29

7 лет за решеткой проведет 62-летний житель Ровенщины за убийство сына

17 сентября 2025, 16:29
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Мужчина в состоянии опьянения убил своего сына

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews .

Суд вынес приговор 62-летнему жителю села Каменное-Случанское, который в состоянии алкогольного опьянения убил своего 35-летнего сына. Во время совершения преступления прибор Драгер зафиксировал 0,58 промилле алкоголя в крови мужчины.

Инцидент произошел вечером 10 сентября. Муж вернулся домой под хмельком. Сын, также находившийся в состоянии опьянения, спал в тот момент. Во время ужина между отцом и сыном возник спор: сын начал придираться, толкал и несколько раз ударил отца. В результате повторных конфликтов, мужчина разозлился и нанес сыну ножевой удар в грудь. Медики, вызываемые матерью, констатировали смерть пострадавшего на месте.

Следствие установило отягчающие обстоятельства: преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения и члена семьи. Смягчающими факторами стали активное содействие раскрытию преступления и преклонный возраст обвиняемого. Мужчину задержали по ст. 208 УПК Украины, ему объявили подозрение.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней. По действующему законодательству за подобные действия обвиняемому грозит от 7 до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, в Сумах во время семейной ссоры мужчина получил ножевое ранение . Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в нанесении тяжкого телесного повреждения своему сожительнице.

убийство Ровенская область семейный конфликт алкоголь приговор суд криминал
16 сентября 2025
07 августа 2025
