7 лет за решеткой проведет 62-летний житель Ровенщины за убийство сына
Мужчина в состоянии опьянения убил своего сына
Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews .
Суд вынес приговор 62-летнему жителю села Каменное-Случанское, который в состоянии алкогольного опьянения убил своего 35-летнего сына. Во время совершения преступления прибор Драгер зафиксировал 0,58 промилле алкоголя в крови мужчины.
Инцидент произошел вечером 10 сентября. Муж вернулся домой под хмельком. Сын, также находившийся в состоянии опьянения, спал в тот момент. Во время ужина между отцом и сыном возник спор: сын начал придираться, толкал и несколько раз ударил отца. В результате повторных конфликтов, мужчина разозлился и нанес сыну ножевой удар в грудь. Медики, вызываемые матерью, констатировали смерть пострадавшего на месте.
Следствие установило отягчающие обстоятельства: преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения и члена семьи. Смягчающими факторами стали активное содействие раскрытию преступления и преклонный возраст обвиняемого. Мужчину задержали по ст. 208 УПК Украины, ему объявили подозрение.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней. По действующему законодательству за подобные действия обвиняемому грозит от 7 до 15 лет заключения.
