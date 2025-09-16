Фото: Національна поліція України

На Київщині поліція зупинила браконьєрів, які незаконно виловлювали рибу в зоні радіаційного забруднення

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області разом із працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника задокументувала незаконний вилов риби на Дніпрі. Подія сталася поблизу півострова Домантов, де виявили трьох чоловіків, які порушували правила природоохоронного режиму. За вчинене їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Правоохоронці прибули на місце події у складі слідчо-оперативної групи та встановили особи фігурантів. Чоловіки віком від 27 до 59 років перебували в човні й використовували заборонене знаряддя – рибальську сітку. Після вилову риби вони завантажували її в автомобіль для подальшого транспортування.

Поліція вилучила речові докази, серед яких заборонене обладнання та водні біоресурси різних видів. Попередня оцінка збитків для природно-заповідного фонду становить понад 3 млн грн. Фахівці наголошують, що такі дії завдають значної шкоди екосистемі Чорнобильської зони.

Слідчі відкрили досудове розслідування за частиною 1 статті 249, частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 267-1 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, встановлюються всі обставини події.

