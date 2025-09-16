12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 16:30

Завдали понад 3 млн грн шкоди природі: на Київщині браконьєри ловили рибу у Чорнобильській зоні

16 вересня 2025, 16:30
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

На Київщині поліція зупинила браконьєрів, які незаконно виловлювали рибу в зоні радіаційного забруднення

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області разом із працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника задокументувала незаконний вилов риби на Дніпрі. Подія сталася поблизу півострова Домантов, де виявили трьох чоловіків, які порушували правила природоохоронного режиму. За вчинене їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Правоохоронці прибули на місце події у складі слідчо-оперативної групи та встановили особи фігурантів. Чоловіки віком від 27 до 59 років перебували в човні й використовували заборонене знаряддя – рибальську сітку. Після вилову риби вони завантажували її в автомобіль для подальшого транспортування.

Поліція вилучила речові докази, серед яких заборонене обладнання та водні біоресурси різних видів. Попередня оцінка збитків для природно-заповідного фонду становить понад 3 млн грн. Фахівці наголошують, що такі дії завдають значної шкоди екосистемі Чорнобильської зони.

Слідчі відкрили досудове розслідування за частиною 1 статті 249, частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 267-1 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, встановлюються всі обставини події.

Раніше повідомлялось, в Україні різко знизився вилов популярної річкової риби. Тепер через підрив Каховської ГЕС та падіння рівня водосховища ціни на щуку та товстолобика у магазинах і на ринках різко зросли.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
екологія поліція Дніпро Чорнобиль Київська область риба Чернобильска зона
На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай
16 вересня 2025, 16:25
Мережею шириться інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні – коментар патрульної поліції
16 вересня 2025, 15:53
На Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим
16 вересня 2025, 15:15
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови
16 вересня 2025, 17:29
Ринок поховань у Полтаві: як "вільні" місця на закритих кладовищах стають платними
16 вересня 2025, 17:24
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16 вересня 2025, 17:06
На сайті Полтавської міськради переплутали вірші Шевченка з рядками Яна Таксюра
16 вересня 2025, 16:50
На Полтавщині педофіл неодноразово ґвалтував хлопчика з інвалідністю
16 вересня 2025, 16:45
На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай
16 вересня 2025, 16:25
На Кіровоградщині засудили чоловіка до 10 років за зґвалтування 13-річної дівчинки
16 вересня 2025, 15:59
Мережею шириться інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні – коментар патрульної поліції
16 вересня 2025, 15:53
Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолту
16 вересня 2025, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »