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В Украине упал отлов популярной речной рыбы. В результате цены выросли

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В результате подрыва Каховской ГЭС и падения уровня водохранилища отлов щуки и толстолобика в Украине резко упал. В результате цены на эти виды рыбы в магазинах и на рынке значительно изменились.

Ихтиолог Юлия Куцоконь пояснила, что сейчас запрещено выходить на воду на лодках-любителям.

Varus 399 гривен;

Сильпо 339 гривен;

Auchan 440 гривен;

Рынок "Шувар" 236 гривен.

При этом килограмм толстолоба стоит так:

Varus 179,90 гривны;

Сильпо 111 гривен;

Auchan 149 гривен.

Напомним, в Украине за июнь значительно выросли цены на мясо. Стоимость популярных видов выросла на 20–30%. К примеру, килограмм свиного ошейка достигла стоимости более 330 гривен.