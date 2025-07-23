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23 июля 2025, 03:40

В Украине подорожала популярная рыба: что с ценами

23 июля 2025, 03:40
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Иллюстративное фото
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В Украине упал отлов популярной речной рыбы. В результате цены выросли

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В результате подрыва Каховской ГЭС и падения уровня водохранилища отлов щуки и толстолобика в Украине резко упал. В результате цены на эти виды рыбы в магазинах и на рынке значительно изменились.

Ихтиолог Юлия Куцоконь пояснила, что сейчас запрещено выходить на воду на лодках-любителям.

  • Varus 399 гривен;
  • Сильпо 339 гривен;
  • Auchan 440 гривен;
  • Рынок "Шувар" 236 гривен.

При этом килограмм толстолоба стоит так:

  • Varus 179,90 гривны;
  • Сильпо 111 гривен;
  • Auchan 149 гривен.

Напомним, в Украине за июнь значительно выросли цены на мясо. Стоимость популярных видов выросла на 20–30%. К примеру, килограмм свиного ошейка достигла стоимости более 330 гривен.

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