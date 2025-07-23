В Украине подорожала популярная рыба: что с ценами
В Украине упал отлов популярной речной рыбы. В результате цены выросли
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
В результате подрыва Каховской ГЭС и падения уровня водохранилища отлов щуки и толстолобика в Украине резко упал. В результате цены на эти виды рыбы в магазинах и на рынке значительно изменились.
Ихтиолог Юлия Куцоконь пояснила, что сейчас запрещено выходить на воду на лодках-любителям.
- Varus 399 гривен;
- Сильпо 339 гривен;
- Auchan 440 гривен;
- Рынок "Шувар" 236 гривен.
При этом килограмм толстолоба стоит так:
- Varus 179,90 гривны;
- Сильпо 111 гривен;
- Auchan 149 гривен.
Напомним, в Украине за июнь значительно выросли цены на мясо. Стоимость популярных видов выросла на 20–30%. К примеру, килограмм свиного ошейка достигла стоимости более 330 гривен.
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